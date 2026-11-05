Направите сами овлаживач ваздуха који ће освјежити дом током сезоне гријања

Аутор:АТВ редакција
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Током сезоне гријања ваздух у стану често постаје сув и устајао, што може изазвати осјећај сувоће у носу и грлу и учинити боравак у загријаним просторијама мање пријатним.
Умјесто да одмах издвајате новац за куповину електричног овлаживача, можете направити једноставну кућну верзију уз помоћ неколико ствари које вјероватно већ имате код куће.
Сцена
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За овај мали трик потребни су вам обична керамичка или метална посуда, вода и неколико гранчица биљака пријатног мириса. Најједноставније је да искористите посуду коју већ имате, па нећете имати готово никакве додатне трошкове.
У мању посуду сипајте воду и поставите је на безбједно мјесто у близини радијатора, али тако да не постоји опасност да се преврне. Ако имате радијатор са равном површином, можете користити и посебну посудицу намијењену за качење на њега.
Топлота ће подстицати постепено испаравање воде и тако благо повећавати влажност ваздуха у просторији.
За пријатнији мирис можете додати неколико гранчица рузмарина, лаванде или нане. Када се нађу у топлој води, ове биљке могу ослободити благу арому и учинити да просторија дјелује свјежије. По жељи можете додати и неколико колутова лимуна или кору поморанџе.
Друштво
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Гранчице биљака можете убрати у природи, уколико сте сигурни да нису третиране хемикалијама, или их набавити у цвјећари и расаднику.
Ако волите мирис шуме и планинског ваздуха, испробајте комбинацију рузмарина, коре лимуна и неколико гранчица четинара, попут јеле или бора.
Ставите их у посуду са топлом водом и оставите да се мирис постепено шири просторијом. Користите само биљке за које сте сигурни да нису третиране хемикалијама.
Важно је имати на уму да овакав кућни трик може само благо допринијети повећању влажности ваздуха и не може замијенити прави овлаживач. Посуду је потребно редовно прати, а воду мијењати свакодневно како би се спријечио развој микроорганизама.
Немојте стављати посуде на електричне гријалице нити на мјеста на којима постоји опасност од просипања воде.
Здравље
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За оптималну влажност ваздуха у дому препоручује се вриједност између 40 и 60 одсто, а најлакше ћете је пратити помоћу малог хигрометра. Тако ћете знати да ли је ваздуху заиста потребно додатно овлаживање, умјесто да се ослањате само на осјећај свјежине.
(Мондо)
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