У другом плану: Небојша Вукановић

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Небојшу Вукановића, предсједника Листе за правду и ред, новинара и посланика.
Отворио нам је врата свога дома, одвео нас тамо гдје му сежу корјени, са нама наздравио, са нама и запјевао. Показао нам је све оно што га чини правим Херцеговцем и све оно у чему ужива, а придружили су нам се и најмлађи Вукановићи!
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
„У другом плану” петак у 20 часова и 10 минута.
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