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У другом плану: Небојша Вукановић

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Извор:

АТВ

05.11.2026 17:29
У другом плану: Небојша Вукановић

У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Небојшу Вукановића, предсједника Листе за правду и ред, новинара и посланика.

Отворио нам је врата свога дома, одвео нас тамо гд‌је му сежу корјени, са нама наздравио, са нама и запјевао. Показао нам је све оно што га чини правим Херцеговцем и све оно у чему ужива, а придружили су нам се и најмлађи Вукановићи!

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” петак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Милица Ного

Дејан Рауш

Небојша Вукановић

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