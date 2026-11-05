Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо преглед доносимо преглед актуелних свјетских дешавања и тема које привлаче пажњу међународне јавности.
Говорићемо о политичким промјенама у Сједињеним Америчким Државама и новим околностима за Доналда Трампа након међуизбора. О овим дешавањима и њиховим могућим политичким посљедицама разговарамо са гостом емисије Александром Павићем, политикологом.
Пажњу посвећујемо и мировним преговорима на Блиском истоку и између Русије и Украјине, док сукоби и даље трају. Да ли су дипломатски напори наговјештај мира?
Доносимо и причу о четворочланој посади која је успјешно завршила мисију у симулираном марсовском станишту у НАСА-ином Свемирском центру у Хјустону.
Истражујемо како баштованство може помоћи у борби против стреса и емоционалне оптерећености, кроз примјер зелених гредица у близини Мадрида, а емисију завршавамо спектакуларним призорима вулканске лаве која је обасјала ноћ на Хавајима.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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