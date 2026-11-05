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На глобалном плану: Политички изазови, потрага за миром и поглед у будућност

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Извор:

АТВ

05.11.2026 10:41
На глобалном плану: Политички изазови, потрага за миром и поглед у будућност
Фото: атв

У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо преглед доносимо преглед актуелних свјетских дешавања и тема које привлаче пажњу међународне јавности.

Говорићемо о политичким промјенама у Сједињеним Америчким Државама и новим околностима за Доналда Трампа након међуизбора. О овим дешавањима и њиховим могућим политичким посљедицама разговарамо са гостом емисије Александром Павићем, политикологом.

Пажњу посвећујемо и мировним преговорима на Блиском истоку и између Русије и Украјине, док сукоби и даље трају. Да ли су дипломатски напори наговјештај мира?

Доносимо и причу о четворочланој посади која је успјешно завршила мисију у симулираном марсовском станишту у НАСА-ином Свемирском центру у Хјустону.

Истражујемо како баштованство може помоћи у борби против стреса и емоционалне оптерећености, кроз примјер зелених гредица у близини Мадрида, а емисију завршавамо спектакуларним призорима вулканске лаве која је обасјала ноћ на Хавајима.

„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

На глобалном плану

Инес Ђанковић

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