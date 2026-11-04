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Како напунити потрошачку корпу, а не испразнити новчаник?

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Извор:

АТВ

04.11.2026 10:43
Како напунити потрошачку корпу, а не испразнити новчаник?
Фото: атв

У новом издању емисије „Без плана” говоримо о настојањима синдиката, послодаваца и Владе да утврде колика би најнижа плата требало да буде како би покрила основне трошкове живота.

Отвара се и питање цијена комуналних услуга и осталих рачуна, али и како из угла потрошача распоредити примања, подмирити све обавезе и напунити потрошачку корпу, а да новчаник не остане празан.

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

без плана

Предраг Ћурковић

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