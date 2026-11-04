Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Без плана” говоримо о настојањима синдиката, послодаваца и Владе да утврде колика би најнижа плата требало да буде како би покрила основне трошкове живота.
Отвара се и питање цијена комуналних услуга и осталих рачуна, али и како из угла потрошача распоредити примања, подмирити све обавезе и напунити потрошачку корпу, а да новчаник не остане празан.
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
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