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Мек и Рита: Замјена животних улога

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Извор:

АТВ

31.10.2026 19:28
Мек и Рита: Замјена животних улога

„Мек и Рита” је америчка фантастична комедија из 2022. године, у режији Кејти Аселтон (Katie Aselton).

Радња прати тридесетогодишњу Мек, која се након викенда у Палм Спрингсу мистериозно претвара у седамдесетогодишњу жену, Риту, коју тумачи Дајен Китон. Док покушава да пронађе начин да се врати у своје младо тијело, Мек почиње да прихвата нови изглед, ужива у слободи и открива да живот може бити занимљив у сваком животном добу.

Дајен Китон, која тумачи главну јунакињу у њеном старијем издању, била је и једна од продуценткиња филма.

„Мек и Рита” недјеља у 22 часа.

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