Извор:
АТВ
„Мек и Рита” је америчка фантастична комедија из 2022. године, у режији Кејти Аселтон (Katie Aselton).
Радња прати тридесетогодишњу Мек, која се након викенда у Палм Спрингсу мистериозно претвара у седамдесетогодишњу жену, Риту, коју тумачи Дајен Китон. Док покушава да пронађе начин да се врати у своје младо тијело, Мек почиње да прихвата нови изглед, ужива у слободи и открива да живот може бити занимљив у сваком животном добу.
Дајен Китон, која тумачи главну јунакињу у њеном старијем издању, била је и једна од продуценткиња филма.
„Мек и Рита” недјеља у 22 часа.
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