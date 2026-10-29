Logo

У другом плану: Ана Тришић Бабић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

29.10.2026 15:52
У другом плану: Ана Тришић Бабић
Фото: атв

У новој епизоди емисије „У другом плану” гост је Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.

Говориће о темама које ријетко долазе у први план.

Животу изван политике и дипломатије, личним искуствима и ономе што је чини изван професионалне улоге.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” петак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Милица Ного

Дејан Рауш

Ана Тришић Бабић

Више из рубрике

На глобалном плану: Од руског дизела до изборних преокрета

Емисије

На глобалном плану: Од руског дизела до изборних преокрета

7 ч

0
Битно: Тероризам

Емисије

Битно: Тероризам

7 ч

0
Битно: Бањалучки проблеми

Емисије

Битно: Бањалучки проблеми

1 д

0
Без плана: Бањалучки земљотрес - између сјећања, солидарности и урбане стварности

Емисије

Без плана: Бањалучки земљотрес - између сјећања, солидарности и урбане стварности

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима