У другом плану: Ана Тришић Бабић

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „У другом плану” гост је Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
Говориће о темама које ријетко долазе у први план.
Животу изван политике и дипломатије, личним искуствима и ономе што је чини изван професионалне улоге.
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
„У другом плану” петак у 20 часова и 10 минута.
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