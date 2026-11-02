Важно: Сједница Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ

Извор:
АТВ
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„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о сједници Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ.
За „Важно“ говоре Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Александар Павић, политички аналитичар и Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.
„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.
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