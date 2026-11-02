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Важно: Сједница Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ

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Извор:

АТВ

02.11.2026 15:01

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Важно: Сједница Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ
Фото: атв

„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о сједници Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ.

За „Важно“ говоре Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Александар Павић, политички аналитичар и Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.

Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.

„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.

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Тагови :

АТВ

Дејан Рауш

важно

Срђан Мазалица

Марко Ромић

Коментари (1)

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