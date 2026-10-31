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Енерго клуб: Домаће енерго актуелности

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31.10.2026 13:20
енерго ново
Фото: атв

„Енерго клуб“ сабира домаће енерго актуелности.

Да ли РиТЕ Угљевик коначно несметано производи струју?

Да ли је престао увоз струје у Републику Српску?

Како теку радови на објектима ХЕ Дабар?

Да ли је доводни тунел коначно завршен?

Да ли је завршен ремонт погона у ХЕ На Дрини?

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.

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