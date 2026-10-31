Енерго клуб: Домаће енерго актуелности

„Енерго клуб“ сабира домаће енерго актуелности.
Да ли РиТЕ Угљевик коначно несметано производи струју?
Да ли је престао увоз струје у Републику Српску?
Како теку радови на објектима ХЕ Дабар?
Да ли је доводни тунел коначно завршен?
Да ли је завршен ремонт погона у ХЕ На Дрини?
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.
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