Народ прича: Породица Марковић из Шипова

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Биљана вас ове суботе води на Пљевске подове, у Шипово, гд‌је вас очекује прича о породици Марковић, која већ три генерације чува породичну традицију и живи од сточарства, уз стадо од 400 оваца и крдо од чак 100 коња.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини. Емисију уређује и води Биљана Стокић. 'Народ прича са Биљаном Стокић' суботом у 18 часова.

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