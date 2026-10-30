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Битно: ММА - спортски феномен који осваја регион

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Извор:

АТВ

30.10.2026 10:10
Битно: ММА - спортски феномен који осваја регион
Фото: атв

„Битно” о ММА спортском феномену који осваја регион.

За „Битно” говоре: Предраг Станковић из Клуба борилачких спортова „Хектор”, Денис Марјановић и Стефан Добријевић из Кик-бокс клуба „Арес џим”, Иван Драгићевић, новинар АТВ-а, и Марко Петрак, оснивач подкаста „Инкубатор”.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Андреј Кнежевић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Андреј Кнежевић

MMA

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