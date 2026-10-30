Битно: ММА - спортски феномен који осваја регион

Извор:
АТВ
„Битно” о ММА спортском феномену који осваја регион.
За „Битно” говоре: Предраг Станковић из Клуба борилачких спортова „Хектор”, Денис Марјановић и Стефан Добријевић из Кик-бокс клуба „Арес џим”, Иван Драгићевић, новинар АТВ-а, и Марко Петрак, оснивач подкаста „Инкубатор”.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Андреј Кнежевић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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