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У првом плану: Љубинко Митровић

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Извор:

АТВ

31.10.2026 15:00
У првом плану: Љубинко Митровић

У новом издању емисије „У првом плану” гост је професор Љубинко Митровић, који ће говорити о имовини, Уставном суду и потреби за промјеном Устава, новим уставним рјешењима у Републици Српској и закону о предсједнику.

Ко може поништити одлуке високог представника? Да ли слабљење међународног интервенционизма значи да је вријеме да домаћи политичари преузму одговорност? Колико су спорне одлуке које се односе на састав ЦИК-а БиХ?

„У првом плану” одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Љубинко Митровић

Уставни суд БиХ

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