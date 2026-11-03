Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о домаћој прозводњи, од наших потенцијала до успјеха на свјетском тржишту.
Домаће. Квалитетно. Наше. Лако је рећи, а много теже направити. Иза сваког производа из Српске стоје људи који су кренули од малог. Од неколико литара млијека, једне машине, једне идеје. Данас запошљавају, улажу и извозе. Али кад је ријеч о домаћем, није битно само произвести. Битно је да купац препозна, изабере и поново се врати. Како се то постиже, питаћемо оне који домаћи производ воде далеко изван граница Српске.
За „Битно” говоре: Александар Љубоја, директор Подручне привредне коморе Бањалука, Радислав Филиповић, генерални директор компаније „Нова Алумина”, Ненад Вукоје, власник мљекаре „Пађени”, и Душко Скакић, власник фирме „ГБТ Спортска опрема”.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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