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Битно: Домаћа производња

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Извор:

АТВ

03.11.2026 11:24
Битно: Домаћа производња
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о домаћој прозводњи, од наших потенцијала до успјеха на свјетском тржишту.

Домаће. Квалитетно. Наше. Лако је рећи, а много теже направити. Иза сваког производа из Српске стоје људи који су кренули од малог. Од неколико литара млијека, једне машине, једне идеје. Данас запошљавају, улажу и извозе. Али кад је ријеч о домаћем, није битно само произвести. Битно је да купац препозна, изабере и поново се врати. Како се то постиже, питаћемо оне који домаћи производ воде далеко изван граница Српске.

За „Битно” говоре: Александар Љубоја, директор Подручне привредне коморе Бањалука, Радислав Филиповић, генерални директор компаније „Нова Алумина”, Ненад Вукоје, власник мљекаре „Пађени”, и Душко Скакић, власник фирме „ГБТ Спортска опрема”.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

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