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Бизнис план: Најактуелније теме из свијета бизниса и економије

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Извор:

АТВ

03.11.2026 15:14
Бизнис план: Најактуелније теме из свијета бизниса и економије
Фото: атв

У новом издању емисије „Бизнис план“ о сабирању статистичких резултата, банкарским анализама финансијских токова, а те преговорима социјалних партнера о најнижој плати.

„Бизнис план“ доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис план“ тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

„Бизнис план“ уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Бизнис план

Маријана Ивељић

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