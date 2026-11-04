Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о најнижим платама.
Између жеља радника и рачунице послодаваца, колико ће износити најнижа плата у Српској од 2027. године и шта ће Влада на крају одлучити?
За „Битно” говоре: Андреа Милинчић, помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Данко Ружичић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске и Саша Аћић, директор Уније удружења послодаваца Републике Српске.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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