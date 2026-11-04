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Битно: Најниже плате у Републици Српској

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Извор:

АТВ

04.11.2026 15:00
Битно: Најниже плате у Републици Српској
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о најнижим платама.

Између жеља радника и рачунице послодаваца, колико ће износити најнижа плата у Српској од 2027. године и шта ће Влада на крају одлучити?

За „Битно” говоре: Андреа Милинчић, помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Данко Ружичић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске и Саша Аћић, директор Уније удружења послодаваца Републике Српске.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

најнижа плата

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