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Битно: Епидемија заборављања и будућност мозга

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Извор:

АТВ

05.11.2026 10:45
Битно: Епидемија заборављања и будућност мозга
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о интелигенцији, памети, менталним штакама, епидемији заборављања и будућности мозга.

Јесмо ли паметнији, због чега смо и колико глупљи, можемо ли због свега тога бити срећнији?

За „Битно” говоре: проф. др Милица Дробац Павићевић, Центар за надареност „Наум”, Растко Зељковић, предсједник Менсе БиХ, др Миљан Тешић, неуролог и Горан Дробњак из Квизашког удружења Бањалуке.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Андреа Јаглица

мозак

интелигенција

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