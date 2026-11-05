Битно: Епидемија заборављања и будућност мозга

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о интелигенцији, памети, менталним штакама, епидемији заборављања и будућности мозга.
Јесмо ли паметнији, због чега смо и колико глупљи, можемо ли због свега тога бити срећнији?
За „Битно” говоре: проф. др Милица Дробац Павићевић, Центар за надареност „Наум”, Растко Зељковић, предсједник Менсе БиХ, др Миљан Тешић, неуролог и Горан Дробњак из Квизашког удружења Бањалуке.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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