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Српски посланици изабрани у одборе Скупштине у Приштини

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АТВ редакција
05.11.2026 19:53

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Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Посланици Српске листе изабрани су у све одборе скупштине у Приштини и имаће увид и право да дјелују у току процеса доношења закона, што им је у претходном периоду било онемогућено, саопштено је из Посланичке групе ове листе.

Како је наведено, рад у скупштинским одборима је право посланика свих посланичких група, али се разним играма то право негирало за посланике Српске листе као легалне и легитимне представнике српског народа.

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Скупштина самопроглашеног Косова усвојила је данас са 63 гласа за, без гласова против и једним уздржаним, замјену и поновно именовање чланова парламентарних одбора.

Покрет Самоопредјељење на раније три сједнице није гласао за именовање чланова Српске листе у скупштинске одборе, док је на претходној сједници ова тачка повучена са дневног реда уз образложење да ће бити промјена у саставу парламентарних одбора, преноси Косово онлајн.

(Срна)

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Тагови :

Приштина

Косово и Метохија

Скупштина

Народни посланик

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