Српски посланици изабрани у одборе Скупштине у Приштини

Аутор:АТВ редакција
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Посланици Српске листе изабрани су у све одборе скупштине у Приштини и имаће увид и право да дјелују у току процеса доношења закона, што им је у претходном периоду било онемогућено, саопштено је из Посланичке групе ове листе.
Како је наведено, рад у скупштинским одборима је право посланика свих посланичких група, али се разним играма то право негирало за посланике Српске листе као легалне и легитимне представнике српског народа.
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Скупштина самопроглашеног Косова усвојила је данас са 63 гласа за, без гласова против и једним уздржаним, замјену и поновно именовање чланова парламентарних одбора.
Покрет Самоопредјељење на раније три сједнице није гласао за именовање чланова Српске листе у скупштинске одборе, док је на претходној сједници ова тачка повучена са дневног реда уз образложење да ће бити промјена у саставу парламентарних одбора, преноси Косово онлајн.
(Срна)
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