Хоће ли Бијељина на привремено финансирање?

Аутор:Сања Трифковић
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић само је два пута ове године доставио материјале у скупштинску процедуру и још се чека на нацрте ребаланса овогодишњег и буџета града за наредну годину.
За то вријеме радници запослени у Градској управи и јавним установама којима газдује град моле за помоћ за остваривање својих радничких права, за плату које нема редовно и за коју никада не знају када ће бити.
Уколико се материјали и нацрт ребаланса буџета за ову и нацрта буџета за сљедећу годину не упуте у року, Бијељина ће сасвим сигурно на привремено финансирање.
Радници Градске управе Града Бијељина већ двије године суочавају се са константним кашњењем плата, као и нередовним уплатама пореза, доприноса и обуставама за кредите службеника.
У протеклом периоду показивали су максимално разумијевање за општу ситуацију, сада су већ доведени у положај у којем више нису у могућности да нормално функционишу. Обраћали су се послодавцу са захтјевом за пријем, али рјешења нема.
"Нажалост, наши проблеми константно ескалирају од нередовне исплате личних примања и мобинга, преко непрестаних незаконитих премјештаја службеника који указују на пропусте у раду Градске управе, па све до отвореног злостављања на радном мјесту. Синдикална организација Градске управе више није у могућности да самостално промијени ову ситуацију, јер преговори нису уродили плодом, а најављена обећања су потпуно изостала. Истовремено, суочавамо се и са притисцима републичког гранског синдиката који покушава да нас наведе на одустајање од наше оправдане борбе.Овим путем упућујемо јавни позив свим надлежним институцијама да нам помогну у борби против очигледног кршења закона и свакодневног малтретирања радника", поручују службеници ГУ Бијељина.
Да је комуникација једнострана, а неријетко и непостојећа, показују и примјери других институција на чије молбе се Градска управа и градоначелник "преве мртви". Скупштински материјал редовно НЕ шаљу у скупштинску процедуру. Још увијек се чека на нацрт ребаланса буџета, али и самог буџета за 2027.годину. По свему судећи Бијељини се осмјехује привремено финансирање.
"Сматрамо да је неодговорно о буџету дискутовати док смо на привременом финансирању, односно у току текуће године, тако да би било пожељно и заиста, ево позивамо још једном да градска управа, односно градоначелник упути скупштинске материјале, нацрт буџета за 2027. годину, да упути на вријеме како би могли одборници да се припреме", рекао је Александар Остојић, шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града.
У току ове године руководство града и градоначелник су само два пута доставили материјале у скупштинску процедуру и до момента одржавања међустраначког састанка још увијек нису стигли. Касни се са свим пројектима. Не зна се да ли је нацрт ребаланса уопште у припреми.
"Суштински је веома важно да се буџети усвајају на вријеме. Ми смо овдје свједоци да бројни радници установе имају поновне изазове у кашњењу плата, накнада, доприноса и пореза, што је веома погубно и то представља њима суштински важне ствари за живот, посебно то здравствено осигурање и плата од које сви живе..../Гдје казују заиста на велике изазове у самом буџету, да ли је то ненамјенско трошење буџета. Ми то видимо и преко консолидованог извјештаја који стиже у скупштинску процедуру. Ево, ни он нам није још увијек стигао за одређен временски период", каже Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
13. сједница Скупштине града заказана је за 12.новембар, за када се надају да ће превладати разум и да ће Љубиша Петровић упутити неопходне материјале у Скупштину. Да ли ће то и учинити или не ни данас нисмо добили одговор од градоначелника Бијељине.
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