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Лијепе вијести за пензионере из бх. града: Издвојено 240.000 КМ

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АТВ редакција
05.11.2026 18:36

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Око 2.400 пензионера с најнижим пензијама на подручју Љубушког добиће по 100 КМ божићнице. Градско вијеће усвојило је одлуку о једнократној новчаној помоћи, за коју ће из градског буџета бити издвојено приближно 240.000 КМ.

Одлука је донесена на 16. сједници Градског вијећа, одржаној 5. новембра. Исплата помоћи најављена је уз пензије које ће бити исплаћене у децембру, преноси Бољи Љубушки.

Градоначелник Ведран Маркотић појаснио је да ће Град средства уплатити на рачун пензионог осигурања, које ће пензионерима уз редовну пензију исплатити и додатних 100 КМ.

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"То је мали знак пажње којим им, као и претходних година, желимо честитати Божић", рекао је Маркотић.

Град Љубушки тако наставља с исплатом празничне помоћи пензионерима с најнижим пензијама, а овогодишњом одлуком обухваћено је приближно 2.400 корисника.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

љубушки

Пензионери

Божићница

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