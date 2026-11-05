Лијепе вијести за пензионере из бх. града: Издвојено 240.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Око 2.400 пензионера с најнижим пензијама на подручју Љубушког добиће по 100 КМ божићнице. Градско вијеће усвојило је одлуку о једнократној новчаној помоћи, за коју ће из градског буџета бити издвојено приближно 240.000 КМ.
Одлука је донесена на 16. сједници Градског вијећа, одржаној 5. новембра. Исплата помоћи најављена је уз пензије које ће бити исплаћене у децембру, преноси Бољи Љубушки.
Градоначелник Ведран Маркотић појаснио је да ће Град средства уплатити на рачун пензионог осигурања, које ће пензионерима уз редовну пензију исплатити и додатних 100 КМ.
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"То је мали знак пажње којим им, као и претходних година, желимо честитати Божић", рекао је Маркотић.
Град Љубушки тако наставља с исплатом празничне помоћи пензионерима с најнижим пензијама, а овогодишњом одлуком обухваћено је приближно 2.400 корисника.
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