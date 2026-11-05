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Ужас: Наставница (36) признала да је родила дијете чији је отац ученик (13)

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АТВ редакција
05.11.2026 19:43

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Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори
Фото: pexels/Luis Becerra Fotógrafo

Сада већ бивша наставница петог разреда признала је кривицу у Њу Џерзију након што је родила дијете за које тужиоци тврде да га је зачео ученик који је у то вријеме имао 13 година.

Лаура Карон (36) признала је кривицу за кривично дјело другог степена, угрожавање добробити дјетета сексуалним понашањем, у оквиру споразума са тужилаштвом који од ње захтијева да се одрекне наставничке лиценце и права на било какво будуће запослење у јавном сектору.

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Карон је првобитно била оптужена за тешко сексуално злостављање, сексуални напад и угрожавање добробити дјетета, након што су тужиоци саопштили да је годинама била у вези са учеником, почев од тренутка када је он имао 11 година и похађао њен пети разред.

Према наводима тужилаца изнијетим на рочишту о одређивању притвора 2025. године, сексуални контакт са учеником почео је 2016. и трајао четири године, а резултат је било рођење дјетета 2019. године, за које се тврди да га је зачео тада тринаестогодишњи дјечак.

Тужиоци су навели да је Карон била пријатељица породице жртве и да је организовала да дијете борави у њеној кући. То је временом довело до тога да дечак почне да живи код ње, све док полиција није интервенисала у овом случају.

Случај је доспио у јавност након једне објаве на Фејсбуку. Отац жртве објавио је на друштвеним мрежама 2024. године да његово дијете, старо пет година, личи на његовог сина.

Директор школе видио је објаву, скренуо пажњу на њу и покренуо истрагу. Када су детективи разговарали са жртвом, он је потврдио да је био у сексуалној вези са Карон и да је отац њеног дјетета.

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На рочишту о одређивању притвора 2025. године, тужиоци су саопштили да су, на основу разговора са жртвом, израчунали број сексуалних напада и процијенили да је он укупно био злостављан 416 пута.

У саопштењу за јавност којим су објавили да је Карон признала кривицу, тужиоци су навели да је она пристала на казну од пет година затвора у државном затвору.

Међутим, прије него што почне да служи казну, биће подвргнута процијени како би се утврдило да ли је "склона понављању таквог понашања и/или има компулзивне склоности", што би могло да утиче на њену казну.

Након одслужења затворске казне, Карон ће бити обавезна да се региструје у регистру сексуалних преступника у складу са Мегановим законом и да до краја живота буде под надзором условне службе.

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Изрицање казне Лаури Карон заказано је за 8. јануар 2027. године.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

наставница

Њу Џерзи

Ученик

Дијете

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