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У Мостару ухапшен мушкарац ког је Суд БиХ осудио на шест година затвора

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АТВ редакција
05.11.2026 19:21

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Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција МУП-а ХНК данас је у Мостару, по налогу Суда БиХ, ухапсила Зеничанина Адиса Абаза, којег је овај суд 2022. године правоснажно осудио на шест година затвора због међународне трговине дрогом.

Хапшење је за портал Херцеговина.инфо потврдио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва ХНК. Абаз ће, како је наведено, бити пребачен у Сарајево.

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Суд БиХ осудио га је у фебруару 2022. године, а пресуду је у мају исте године потврдило Апелационо вијеће. Према пресуди, Абаз је од прве половине до средине аугуста 2018. године основао и водио групу за организовани криминал која се бавила међународном продајом марихуане и амфетамина, из БиХ према земљама западне Европе.

Абаз је у јуну 2019. године ухапшен у Дресдену по потјерници Белгије. Сумњичио се да је набављао оружје за нападаче који су у новембру 2015. године извели терористички напад у Паризу, када је убијена 131 особа.

Из Њемачке је изручен Белгији, а у јануару 2020. године Белгија га је изручила БиХ због поступка за трговину дрогом. Суд БиХ му је у мају 2020. укинуо притвор, па се даље бранио са слободе.

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Портал Херцеговина.инфо пише да је он у Мостару боравио под лажним именом.

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Тагови :

Мостар

МУП ХНК

хапшење

Адис Абаз

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