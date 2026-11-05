У Мостару ухапшен мушкарац ког је Суд БиХ осудио на шест година затвора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција МУП-а ХНК данас је у Мостару, по налогу Суда БиХ, ухапсила Зеничанина Адиса Абаза, којег је овај суд 2022. године правоснажно осудио на шест година затвора због међународне трговине дрогом.
Хапшење је за портал Херцеговина.инфо потврдио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва ХНК. Абаз ће, како је наведено, бити пребачен у Сарајево.
Србија
БПШ: Неодговорне тврдње Немање Шаровића, захтијевамо извињење
Суд БиХ осудио га је у фебруару 2022. године, а пресуду је у мају исте године потврдило Апелационо вијеће. Према пресуди, Абаз је од прве половине до средине аугуста 2018. године основао и водио групу за организовани криминал која се бавила међународном продајом марихуане и амфетамина, из БиХ према земљама западне Европе.
Абаз је у јуну 2019. године ухапшен у Дресдену по потјерници Белгије. Сумњичио се да је набављао оружје за нападаче који су у новембру 2015. године извели терористички напад у Паризу, када је убијена 131 особа.
Из Њемачке је изручен Белгији, а у јануару 2020. године Белгија га је изручила БиХ због поступка за трговину дрогом. Суд БиХ му је у мају 2020. укинуо притвор, па се даље бранио са слободе.
Србија
Одређен притвор мајци због сумње да је убила једногодишњу кћерку
Портал Херцеговина.инфо пише да је он у Мостару боравио под лажним именом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму