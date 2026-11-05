Logo

БПШ: Неодговорне тврдње Немање Шаровића, захтијевамо извињење

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 19:01

Коментари:

0
Немања Шаровић
Фото: Screenshot / YouTube

Банка Поштанска штедионица одбацила је вечерас као неистините, неосноване и крајње неодговорне тврдње Немање Шаровића да је банка "капут" и да ће да "оде".

Банка Поштанска штедионица наводи да је објављивање оваквих порука, без и једног приложеног доказа, недопустиво узнемиравање клијената и нарушавање угледа те институције, као и да банка послује стабилно.

"Слобода ријечи је императив демократског друштва. Она носи и одговорност за јавно изговорену и написану ријеч, посебно када такве поруке могу изазвати страх грађана за њихову штедњу, пензије и зараде. Формулација 'како чујем' никога не ослобађа те одговорности. Чињенице су провјерљиве: Банка Поштанска штедионица послује, организује исплату пензија корисницима Алта банке и данас, 5. новембра, потписала је уговор са Агенцијом за осигурање депозита о исплати осигураних депозита депонентима те банке", саопштила је БПШ.

Lisice

Србија

Одређен притвор мајци због сумње да је убила једногодишњу кћерку

Како кажу, о сарадњи са Народном банком Србије и спровођењу наложених мјера јавност је већ обавијештена.

"Захтијевамо од Немање Шаровића да повуче неистиниту тврдњу и јавно се извини клијентима и запосленима Банке, које оваквим објавама неоправдано узнемирава. Јавност има право да од сваког ко износи овако озбиљне тврдње захтијева доказе и одговорност. Банка задржава право да свим расположивим законским средствима заштити свој углед и интересе својих клијената и запослених", додаје се у саопштењу.

Банка позива грађане да информације о пословању банке провјеравају преко њених званичних канала и код надлежних институција.

"Повјерење грађана обавезује банку на одговорно поступање сваког дана. Иста одговорност за чињенице мора да важи и за оне који о њој јавно говоре", наводе из банке.

Немања Шаровић написао је на Инстаграму "Како чујем, оде и Поштанска штедионица".

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Немања Шаровић

Банка Поштанска штедионица

Коментари (0)

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Одређен притвор мајци због сумње да је убила једногодишњу кћерку

1 ч

0
Нестао младић на Триглаву

Србија

Свештеник Никола се огласио након проналска тијела његовог сина

2 ч

0
аутобус сједишта вожња путници

Србија

Градски аутобус ударио мушкарца: Задобио тешке повреде

2 ч

0
Тужилаштво формирало предмете против директора БИА и министра правде Србије

Србија

Тужилаштво формирало предмете против директора БИА и министра правде Србије

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима