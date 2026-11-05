БПШ: Неодговорне тврдње Немање Шаровића, захтијевамо извињење

Аутор:АТВ редакција
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Банка Поштанска штедионица одбацила је вечерас као неистините, неосноване и крајње неодговорне тврдње Немање Шаровића да је банка "капут" и да ће да "оде".
Банка Поштанска штедионица наводи да је објављивање оваквих порука, без и једног приложеног доказа, недопустиво узнемиравање клијената и нарушавање угледа те институције, као и да банка послује стабилно.
"Слобода ријечи је императив демократског друштва. Она носи и одговорност за јавно изговорену и написану ријеч, посебно када такве поруке могу изазвати страх грађана за њихову штедњу, пензије и зараде. Формулација 'како чујем' никога не ослобађа те одговорности. Чињенице су провјерљиве: Банка Поштанска штедионица послује, организује исплату пензија корисницима Алта банке и данас, 5. новембра, потписала је уговор са Агенцијом за осигурање депозита о исплати осигураних депозита депонентима те банке", саопштила је БПШ.
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Како кажу, о сарадњи са Народном банком Србије и спровођењу наложених мјера јавност је већ обавијештена.
"Захтијевамо од Немање Шаровића да повуче неистиниту тврдњу и јавно се извини клијентима и запосленима Банке, које оваквим објавама неоправдано узнемирава. Јавност има право да од сваког ко износи овако озбиљне тврдње захтијева доказе и одговорност. Банка задржава право да свим расположивим законским средствима заштити свој углед и интересе својих клијената и запослених", додаје се у саопштењу.
Банка позива грађане да информације о пословању банке провјеравају преко њених званичних канала и код надлежних институција.
"Повјерење грађана обавезује банку на одговорно поступање сваког дана. Иста одговорност за чињенице мора да важи и за оне који о њој јавно говоре", наводе из банке.
Немања Шаровић написао је на Инстаграму "Како чујем, оде и Поштанска штедионица".
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