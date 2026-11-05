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Меланија Трамп имала састанак са представницима Русије и Украјине

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АТВ редакција
05.11.2026 19:06

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Меланија Трамп говори, док је слушају руска повјереница за људска права Јана Лантратова, украјински омбудсман за људска права Дмитро Лубинец, Давид Арахамија, посланик странке „Слуга народа”,и изасланик руског предсједника Кирил Дмитријев, током састанка са руским и украјинским представницима у Великом фоајеу Бијеле куће, у четвртак, 5. новембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Специјални представник руског предсједника Кирил Дмитријев данас је у Бијелој кући имао састанак са украјинским званичницима, који је организовала прва дама Америке Меланија Трамп с циљем обиљежавања локалног прекида ватре у граду Олешки, чијем је успостављању она посредовала.

Дмитријев је у обраћању у Бијелој кући захвалио Меланији Трамп на њеној хуманитарној улози у осигурању прекида ватре између Русије и Украјине.

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Предсједник Доналд Трамп није долазио на церемонију.

Дмитријев је истакао да му је руски предсједник Владимир Путин лично дао инструкције и да захваљује првој дами на посредовању.

Церемонији у Бијелој кући присуствовао је и украјински омбудсман за људска права Давид Арахамија.

Меланија Трамп је изразила наду да ће прекид непријатељстава у уништеном граду Олешки довести до нечег трајнијег од шестодневног прекида ватре.

Бијела кућа је 23. октобра саопштила да је прва дама посредовала у прекиду ватре у Олешком како би хуманитарна помоћ могла бити достављена и цивили евакуисани.

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Прекид ватре трајао је од 27. октобра до 1. новембра, и то је најзначајније примирје успостављено од почетка сукоба прије више од четири године.

(Срна)

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Тагови :

Меланија Трамп

Америка

Русија

Украјина

Кирил Дмитријев

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