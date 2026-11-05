Меланија Трамп имала састанак са представницима Русије и Украјине

Аутор:АТВ редакција
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Специјални представник руског предсједника Кирил Дмитријев данас је у Бијелој кући имао састанак са украјинским званичницима, који је организовала прва дама Америке Меланија Трамп с циљем обиљежавања локалног прекида ватре у граду Олешки, чијем је успостављању она посредовала.
Дмитријев је у обраћању у Бијелој кући захвалио Меланији Трамп на њеној хуманитарној улози у осигурању прекида ватре између Русије и Украјине.
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Предсједник Доналд Трамп није долазио на церемонију.
Дмитријев је истакао да му је руски предсједник Владимир Путин лично дао инструкције и да захваљује првој дами на посредовању.
Церемонији у Бијелој кући присуствовао је и украјински омбудсман за људска права Давид Арахамија.
Меланија Трамп је изразила наду да ће прекид непријатељстава у уништеном граду Олешки довести до нечег трајнијег од шестодневног прекида ватре.
Бијела кућа је 23. октобра саопштила да је прва дама посредовала у прекиду ватре у Олешком како би хуманитарна помоћ могла бити достављена и цивили евакуисани.
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Прекид ватре трајао је од 27. октобра до 1. новембра, и то је најзначајније примирје успостављено од почетка сукоба прије више од четири године.
(Срна)
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