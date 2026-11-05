Теслић опет рекордер у Српској

Аутор:Биљана Стокић
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Теслић је и у 2025. години рекордер по броју ноћења туриста у Републици Српској. Показали су то подаци републичког Завода за статистику.
Иза Теслића, на другом мјесту је Бањалука, а на трећем Требиње. Тако Теслић остаје у самом врху табеле из године у годину. У 2025. години у том граду остварена су 283.642 ноћења туриста.
Највећи број њих боравио је у „Бањи Врућици“. У здравствено туристичком центру мјесто више тражи се и ове године, па најављују и нове рекорде.
Аутобуси пристижу један за другим. Пуни су паркинзи, али и хотелске собе. У "Бањи Врућици" тражи се мјесто више. Овдје као да сезона никад не престаје.
Одлично то зна и возач аутобуса који довози туристе. Домаће госте, каже, маме и туристички ваучери. Али и без ваучера, у Теслић се редовно путује.
"Кад год дођемо пуно је, нема мјеста. Ја ако би хтио неког да повезем мимо договорене групе нема мјеста за једну ноћ, једну особу. Све је унапријед резервисано, продано, резервисано", каже за АТВ Милан Ковачевић, возач аутобуса из Лакташа.
Осим домаћих гостију, ту су и гости из Србије, Хрватске, Словеније и земаља региона. У бању не долазе само они који траже здравствену рехабилитацију. Идеално је то мјесто за посветити се себи, породици, уживати у базенима, велнесу и природи.
"Долазимо из Љубљане, већ смо ту четврти пут. Задовољни смо са терапијама, са прехраном", говори нам Иванка из Љубљане.
"Долазимо на три дана боравка мало да се рекреирамо, иначе долазимо из Бихаћа", каже Делиса из Бихаћа.
"Добро, одлично је ја", рекао нам је Ребернак из Љубљане.
"Стижемо из Цазина. Ту смо већ десет година. Да нам није лијепо не би се враћали, удобно нам је", поручује Минка из Цазина.
Само за десет мјесеци ове године у „Бањи Врућици“ остварено је 245.000 ноћења. То је за 10.000 ноћења више у односу на исти период прошле године.
"Већ сада можемо рећи да ће ова година бити рекордна по броју ноћења. Надмашиће све претходних 106 година у историји Бање Врућице и већ долазимо до неког максималног нивоа попуњеношћу", каже Александар Радошевић, извршни директор за операције и маркетинг ЗТЦ "Бања Врућица" Теслић.
Из године у годину Теслић је, управо захваљујући "Бањи Врућици", рекордер по броју ноћења у Републици Српској. Иза Теслића су Бањалука и Требиње. А ноћења би у Теслићу могло бити и више, да су већи смјештајни капацитети. Зато у "Бањи Врућици“ крећу у изградњу још једног хотела.
Нови хотел биће изграђен на овом мјесту. Градилиште је већ обиљежено и очекује се да радови ускоро почну. Све ово је наставак инвестиционог циклуса здравствено туристичког центра који је израстао у туристичког гиганта , не само у Српској, него и у региону.
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