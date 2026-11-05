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Фицо: Словачка спремна да буде домаћин консултација о рјешењу сукоба

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АТВ редакција
05.11.2026 20:05

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Словачка је спремна да у сваком моменту буде домаћин техничких консултација о рјешењу ситуације у Украјини, рекао је словачки премијер Роберт Фицо.

Словачки министар спољних послова Јурај Бланар рекао је да је на разговорима у Москви 28. октобра предложио да Братислава буде мјесто припремних преговора на нижем нивоу за рјешење ситуације у Украјини.

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"Уколико у Украјини сматрају да је потребно да се састанак одржи и у три часа ујутро било гдје у Братислави, Банској Бистрици, Кошицама и слично, нека само позову и све ће одмах бити организовано", нагласио је Фицо на конференцији за медије након заједничке сједнице словачке и украјинске администрације у Лавову.

(Срна)

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Тагови :

Словачка

Роберт Фицо

Украјина

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