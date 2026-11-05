Фицо: Словачка спремна да буде домаћин консултација о рјешењу сукоба

Аутор:АТВ редакција
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Словачка је спремна да у сваком моменту буде домаћин техничких консултација о рјешењу ситуације у Украјини, рекао је словачки премијер Роберт Фицо.
Словачки министар спољних послова Јурај Бланар рекао је да је на разговорима у Москви 28. октобра предложио да Братислава буде мјесто припремних преговора на нижем нивоу за рјешење ситуације у Украјини.
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"Уколико у Украјини сматрају да је потребно да се састанак одржи и у три часа ујутро било гдје у Братислави, Банској Бистрици, Кошицама и слично, нека само позову и све ће одмах бити организовано", нагласио је Фицо на конференцији за медије након заједничке сједнице словачке и украјинске администрације у Лавову.
(Срна)
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