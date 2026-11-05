Упозорење Бањалучанима: Извалио се семафор, будите опрезни

Аутор:АТВ редакција
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Семафор у Улици краља Петра Првог Карађорђевића у центру Бањалуке, непосредно поред златаре "Голд", извалио се из темеља и опасно накривио.
Зато тога је Комунална полиција простор оградила црвеном траком са натписом "Забрањен приступ".
Због опасности по безбједност пролазника грађанима је упућен апел да буду посебно опрезни приликом кретања овом дионицом, пише "БЛ Портал".
Возаче сутра, у петак, 6. новембра, очекује отежано одвијање саобраћаја на двије раскрснице у Улици краља Петра Првог Карађорђевића.
Како је саопштено из Градске управе, због отклањања квара биће искључени семафори на раскрсницама ове улице са улицама Марије Бурсаћ и Милана Тепића.
Искључење је најављено од 9 часова и трајаће до завршетка радова.
Из Градске управе апеловали су на све учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни и имају разумијевања због отежаног одвијања саобраћаја.
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