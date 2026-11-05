Никад краја: Поново укинута пресуда за трговину дрогом у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Врховни суд Републике Српске поново је укинуо ослобађајућу пресуду Славиши Бартули и осталим оптуженима за трговину дрогом у предметима ”Фокус” и ”Требевић” и поступак вратио на поновно суђење Окружном суду у Источном Сарајеву.
Осим Бартуле, оптужницом су обухваћени Миленко Самарџић, Муамер Хаџић, Срђан Пржуљ, Велимир Поњарац, Владимир Мачар, Дејан Марковић и Славишина супруга Јована Бартула, која је оптужена за помагање. У два наврата сви су ослобођени оптужбе, уз образложење да оптужница није доказана, али су обје пресуде укинуте након жалбе тужилаштва.
”Судско вијеће је уважило жалбу тужилаштва, те је укинуло првостепену пресуду и поступак вратило на поновно суђење Окружном суду у Источном Сарајеву”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.
Хроника
Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”
Оптуженима се на терет ставља да су, као група, од фебруара до маја 2018. године набављали, држали, препакивали, нудили на продају и продавали марихуану, хероин и кокаин. У оптужници се наводи да су дрогу продавали већем броју купаца у Источном Сарајеву, Зворнику, Сокоцу и другим општинама у Републици Српској. Продају су договарали у међусобним телефонским разговорима или СМС комуникацији, прецизирајући количину, цијену, начин и мјесто размјене.
Сви су ухапшени у оквиру акција ”Фокус” и ”Требевић” које је у мају 2018. године спровео МУП Републике Српске. Ухапшено је укупно 19 особа и извршени су претреси на 21 локацији у којима је заплијењено око пола килограма хероина, те мање количине марихуане и кокаина и око 30.000 паклица цигарета без акцизне маркице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму