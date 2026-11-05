РИК објавио коначне резултате избора у Србији

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Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је вечерас коначне резултате ванредних парламентарних избора у Србији који су одржани у недјељу 25. октобра.

Саопштили су коначне резултате изборе на којим је побиједила "Студентска листа" која је освојила 140 мандата, док је листа "Уједињена Србија" освојила 103 мандата. Гласало је 4.441.636 бирача на укупно 8.392 бирачких мјеста. Побиједила је "Студентска листа" са 2.354.471 гласова и имаће 140 мандата. Листа "Александар Вучић - Уједињена Србија" освојила 1.731.323 гласова и освојила је 103 мандата,

Листа "Ивица Дачић - Фактор стабилности" је освојила 94.766 гласова и није освојила ниједан мандат.

"Студентска листа - Студенти побјеђују" освојила је 2.354.471 гласова и имаће 140 мандата

Изборна листа "Расим Љајић - Људски" освојила је 20.638 гласова и један мандат

Изборна листа Савез војвођанских Мађара: др Балинт Пасзтор, 35.461 глас, односно 2 мандата.

Изборна листа: Усаме Зукорлић, Покрет за уједињење, 12.440 гласова, односно 1 мандат.

Изборна листа: Руска странка, Србија у БРИЦС-у, Слободан Николић, 6.503 гласа, односно 0 мандата.

Изборна листа Аутентична десница, др Милош Јовановић, 39.503 гласа, 0 мандата.

Изборна листа Европска Србија, Мариника Тепић, Здравко Понош, 12.570 гласова, односно 0 мандата.

Изборна листа СДА Чувари Санџака, 12.596 гласова, односно 1 мандат.

Изборна листа Богољуб Карић, Покрет снага Србије, 20.045 гласова, односно 0 мандата.

Изборна листа Либерално-зелена странка, За слободну и чистију Србију, 2.686 гласова, односно 0 мандата.

Изборна листа Бирам правду, Бирам будућност, Коалиција снага, проф. др Фелит Булић, Василиос Провелегиос, Странка будућности и развоја, Грађанска странка Грка Србије, 1.187 гласова, односно 0 мандата.

Изборна листа Странка руско-српског јединства, Руси и Срби браћа заувијек, 4.286 гласова, односно 0 мандата (Мондо)

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