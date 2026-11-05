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Фудбалери Борца стигли на стадион: Познат састав који напада Мјелби

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АТВ редакција
05.11.2026 18:23

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Мјелби - Борац
Фото: АТВ

Фудбалери Борца стигли су на стадион "Олимпија" на којем их очекује европски дуел са Мјелбијем.

Мјелби - Борац
Мјелби - Борац
АТВ

Винко Мариновић од прве минуте шаље поставу: Јуркас, Херера, Саничанин, Ципетић, Мајерс, Хирош, Јојић, Рогуљић, Савић, Декет и Јуричић.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

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