Фудбалери Борца стигли на стадион: Познат састав који напада Мјелби

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца стигли су на стадион "Олимпија" на којем их очекује европски дуел са Мјелбијем.
Винко Мариновић од прве минуте шаље поставу: Јуркас, Херера, Саничанин, Ципетић, Мајерс, Хирош, Јојић, Рогуљић, Савић, Декет и Јуричић.
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