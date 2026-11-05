Фудбалери Борца стигли на стадион: Познат састав који напада Мјелби

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Фудбалери Борца стигли су на стадион "Олимпија" на којем их очекује европски дуел са Мјелбијем.

Мјелби - Борац АТВ Винко Мариновић од прве минуте шаље поставу: Јуркас, Херера, Саничанин, Ципетић, Мајерс, Хирош, Јојић, Рогуљић, Савић, Декет и Јуричић.

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