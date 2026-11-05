Преминуо прота Војислав Билбија: Био дугогодишњи исповједник српских затвореника у Хагу

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Протојереј-ставрофор Војислав Билбија, дугогодишњи исповједник српских заточеника у Хашком трибуналу, упокојио се у 84. години.
Дуги низ година био је исповједник и утјешитељ српских заточеника у хашком притвору, неуморно их посјећујући, причешћујући и крепећи их надом и вјером у једину правду – правду Божју, саопштила је Епархија западноевропска.
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Прота Билбија био је старјешина Цркве Свете Тројице у Ротердаму. Рођен је 1942. године у Босанском Грахову, а у Холандију се преселио након завршетка студија стоматологије 1969. године.
У Холандији је оставио немерљив траг у очувању православне вере међу својим сународницима, али и на пољу мисионарског рада и ширења хришћанства међу народима Западне Европе.
Након вишедеценијске ђаконске службе, а по пензионисању у стоматолошкој струци, отац Билбија рукоположен је у чин свештеника 2000. године. Недуго затим повјерена му је парохија у Ротердаму, на чијем је челу провео дуги низ година, објављено је на сајту Српске православне цркве.
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Бавио се црквеним сликарством, дуборезом и обрадом драгоцјених метала. Израдио је кивот за мошти Светог Симеона Мироточивог, као и многе друге светиње.
(Срна)
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