Logo

Преминуо прота Војислав Билбија: Био дугогодишњи исповједник српских затвореника у Хагу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
05.11.2026 21:46

Коментари:

0
Прота Војислав Билбија се упокојио у 84. години.
Фото: YouTube/Screenshot/ПРАВОСЛАВНО СЛОВО

Протојереј-ставрофор Војислав Билбија, дугогодишњи исповједник српских заточеника у Хашком трибуналу, упокојио се у 84. години.

Дуги низ година био је исповједник и утјешитељ српских заточеника у хашком притвору, неуморно их посјећујући, причешћујући и крепећи их надом и вјером у једину правду – правду Божју, саопштила је Епархија западноевропска.

Срушена надстрешница на православном гробљу

БиХ

Срушена још једна надстрешница на православном гробљу у бановићкој општини

Прота Билбија био је старјешина Цркве Свете Тројице у Ротердаму. Рођен је 1942. године у Босанском Грахову, а у Холандију се преселио након завршетка студија стоматологије 1969. године.

У Холандији је оставио немерљив траг у очувању православне вере међу својим сународницима, али и на пољу мисионарског рада и ширења хришћанства међу народима Западне Европе.

Након вишедеценијске ђаконске службе, а по пензионисању у стоматолошкој струци, отац Билбија рукоположен је у чин свештеника 2000. године. Недуго затим повјерена му је парохија у Ротердаму, на чијем је челу провео дуги низ година, објављено је на сајту Српске православне цркве.

Избори у Србији-гласање

Србија

РИК објавио коначне резултате избора у Србији

Бавио се црквеним сликарством, дуборезом и обрадом драгоцјених метала. Израдио је кивот за мошти Светог Симеона Мироточивог, као и многе друге светиње.

(Срна)

Подијели:

Тагови :

свештеник

Хаг

Војислав Билбија

прота Војислав Билбија

Коментари (0)

Више из рубрике

Руси и Украјинци се састали са Меланијом Трамп

Свијет

Састали се Руси и Украјинци

1 ч

0
Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Путин: Забране руским спортистима су нелегалне

2 ч

1
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Фицо: Словачка спремна да буде домаћин консултација о рјешењу сукоба

2 ч

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Свијет

Ужас: Наставница (36) признала да је родила дијете чији је отац ученик (13)

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима