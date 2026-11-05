Састали се Руси и Украјинци

Аутор:АТВ редакција
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Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп састала се у четвртак у Бијелој кући с руским специјалним изаслаником Кирилом Дмитријевом и лидером украјинске странке "Слуга народа" Давидом Арахмијом.
Меланија Трамп се с украјинском и руском страном састала поводом шестодневног примирја у украјинском граду Олешки, под руском контролом, у чијем је постизању учествовала као посредник.
Сусрет је организован након што су амерички званичници појачали напоре да постигну споразум о окончању сукоба између Русије и Украјине, који је почео почетком 2022. године руском инвазијом на Украјину, преноси новинска агенција "Ројтерс".
Прва дама САД истакла је да до примирја у Олешком не би дошло без украјинског и руског предсједника, Володимира Зеленског и Владимира Путина, наводећи да је њихова сарадња поставила "значајан преседан" за унапређење мира у том региону.
"Русија и Украјина поштују наш однос и пристале су да сарађују са мном у својству ексклузивног посредника, како би се успоставило примирје у Олешком и околном Херсонском региону", рекла је Меланија Трамп.
Истакла је да је она била укључена у сваку фазу планирања примирја.
"Изабрали смо хуманост умјесто рата. Сада морамо искористити храброст која је дошла до Олешког како бисмо пронашли заједнички језик. Кроз заједничку бригу за патњу невиних људи, заједно можемо постићи нешто трајније", изјавила је Меланија Трамп.
Она је додала да је потребно искористити храброст показану у Олешком како би се пронашао заједнички језик, полазећи од заједничке бриге за патње недужних људи.
Специјални изасланик Владимира Путина Кирил Дмитријев захвалио је Меланији Трамп на њеној "кључној водећој улози" у хуманитарној мисији у Олешком.
"Ова хуманитарна мисија показује шта се може постићи када се споје саосјећање, одлучност и сарадња", рекао је Дмитријев.
Арахмија је навео да је само око пет одсто људи вјеровало у успјех примирја у Олешком.
"Сада, након што се то догодило, ситуација се потпуно промијенила, сада је обрнуто", рекао је он и додао да су поједини становници Олешког такође успјели да евакуишу своје кућне љубимце.
Састанку је присуствовао и украјински омбудсман за људска права Дмитро Лубинец.
Меланија Трамп је на друштвеним мрежама навела да је хуманитарни конвој омогућио безбједну евакуацију више од 750 људи.
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