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Ухапшен осумњичени за убиство осам особа у Турској

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АТВ редакција
05.11.2026 21:58

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Ухапшен је осумњичени за убиство осам особа у турској провинцији Афионкарахисар, јавили су турски медији.

Власти Афионкарахисара објавиле су на Иксу да су убијене двије просвјетне раднице у средњој школи.

Нападач је из сачмарице убио пет особа у два аутомобила у области Ихсаније, а још троје људи на другој локацији.

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Мотив или околности злочина још нису познати, преноси њемачка ДПА.

Полиција је прво пронашла возило осумњиченог, у којем су били сачмарица и муниција, а убрзо потом су власти сусједне провинције Ескишехир објавиле да је осумњичени ухапшен.

(Срна)

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Тагови :

Турска

Убиство

хапшење

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