Ухапшен осумњичени за убиство осам особа у Турској

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшен је осумњичени за убиство осам особа у турској провинцији Афионкарахисар, јавили су турски медији.
Власти Афионкарахисара објавиле су на Иксу да су убијене двије просвјетне раднице у средњој школи.
Нападач је из сачмарице убио пет особа у два аутомобила у области Ихсаније, а још троје људи на другој локацији.
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Мотив или околности злочина још нису познати, преноси њемачка ДПА.
Полиција је прво пронашла возило осумњиченог, у којем су били сачмарица и муниција, а убрзо потом су власти сусједне провинције Ескишехир објавиле да је осумњичени ухапшен.
(Срна)
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