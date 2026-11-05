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Калифорнија: Све смртне казне преиначене у доживотне робије

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АТВ редакција
05.11.2026 22:27

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Фото: pexels/Ron Lach

Гувернер америчке савезне државе Калифорнија Гевин Њусом рекао је да ће преиначити смртне казне у доживотну робију за свих 548 осуђених.

Објава о преиначењу најстроже казне долази у вријеме када се Њусом ближи крају другог и посљедњег мандата на функцији гувернера.

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Њусом, који је раније био градоначелник Сан Франциска и замјеник гувернера, увео је мораторијум на најстрожу казну у марту 2019. године, или два мјесеца након ступања на функцију гувернера.

Смртна казна у Калифорнији је посљедњи пут извршена 2006. године, када је Арнолд Шварценегер био гувернер.

(Срна)

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Тагови :

калифорнија

Смртна казна

Затвор

доживотна казна затвора

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