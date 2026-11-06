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Ухапшен осумњичени за серију крвавих напада: Осам особа убијено

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АТВ редакција
06.11.2026 07:08

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Осам особа је убијено, а једна је тешко повријеђена у низу пуцњава у провинцији Афјонкарахисар на западу Турске. Осумњичени за нападе ухапшен је након што је побјегао са мјеста злочина.
Фото: X/printscreen

Осам особа је убијено, а једна је тешко повријеђена у низу пуцњава у провинцији Афјонкарахисар на западу Турске. Осумњичени за нападе ухапшен је након што је побјегао са мјеста злочина.

Жртве су пронађене на неколико локација, у три одвојена возила, преноси Би-Би-Си.

Полиција је најприје пронашла возило осумњиченог, у којем су се налазили сачмарица и муниција. Убрзо након тога, власти сусједне провинције Ескишехир саопштиле су да је осумњичени ухапшен.

Међу жртвама и просвјетни радници

Власти Афјонкарахисара објавиле су на друштвеној мрежи Икс да су међу убијенима и двије просвјетне раднице из средње школе.

Према наводима агенције Анадолија, три особе убијене су у близини села Ајазини, а још три код села Кијир.

У мјесту Јукаритандир пронађене су двије повријеђене жене, које су касније преминуле у болници. Према извјештајима, међу убијенима су и два наставника.

Потрага и хапшење

Снимци надзорних камера, које су објавили турски медији, приказују мушкарца у црној јакни, бијелим панталонама и наочарима како држи дуго ватрено оружје поред црвеног минибуса.

Локални медији извијестили су да је полиција блокирала путеве који воде према погођеним селима и покренула опсежну операцију потраге за осумњиченим.

Мотив и околности овог злочина засад нису познати.

(Аваз)

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