Аутор:АТВ редакција
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Осам особа је убијено, а једна је тешко повријеђена у низу пуцњава у провинцији Афјонкарахисар на западу Турске. Осумњичени за нападе ухапшен је након што је побјегао са мјеста злочина.
Жртве су пронађене на неколико локација, у три одвојена возила, преноси Би-Би-Си.
Полиција је најприје пронашла возило осумњиченог, у којем су се налазили сачмарица и муниција. Убрзо након тога, власти сусједне провинције Ескишехир саопштиле су да је осумњичени ухапшен.
Власти Афјонкарахисара објавиле су на друштвеној мрежи Икс да су међу убијенима и двије просвјетне раднице из средње школе.
Према наводима агенције Анадолија, три особе убијене су у близини села Ајазини, а још три код села Кијир.
NOW - 9 dead in Afyonkarahisar in rural western Turkey mass shooting after victims were found in the villages of Yukarıtandır, Ayazini and Kıyır. The suspect has been captured after manhunt. https://t.co/eMzMGtyffC— Confidential Post (@C_Post_News) November 5, 2026
У мјесту Јукаритандир пронађене су двије повријеђене жене, које су касније преминуле у болници. Према извјештајима, међу убијенима су и два наставника.
Снимци надзорних камера, које су објавили турски медији, приказују мушкарца у црној јакни, бијелим панталонама и наочарима како држи дуго ватрено оружје поред црвеног минибуса.
Локални медији извијестили су да је полиција блокирала путеве који воде према погођеним селима и покренула опсежну операцију потраге за осумњиченим.
Мотив и околности овог злочина засад нису познати.
(Аваз)
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