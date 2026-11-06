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Најпознатија ајкула није виђена 11 дана, могуће да је отишла ка отвореном мору

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АТВ редакција
06.11.2026 07:33

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Ајкула плива у каналу парка на обали Северне луке у Бусану, Јужна Кореја, у четвртак, 22. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Cha Keun-ho/Yonhap via AP

Ајкула "Буканг-и", која је мјесецима боравила у обалском каналу у јужнокорејском граду Бусану и привукла готово 1,7 милиона посјетилаца, није виђена од 27. октобра, што указује на могућност да је отишла ка отвореном мору.

Ајкула "Буканг-и", која је мјесецима боравила у обалском каналу у јужнокорејском граду Бусану и привукла готово 1,7 милиона посјетилаца, није виђена од 27. октобра, што указује на могућност да је отишла ка отвореном мору.

Према подацима надлежних служби, ајкула је посљедњи пут примјећена у близини излаза из канала који води ка Сјеверној луци, пренио је Јонхап.

Стручњаци сматрају да је на њен нестанак могла да утиче нижа температура воде, која је пала на 18 до 19 степени Целзијуса.

Ајкула је први пут примјећена у каналу 18. септембра, а локалне власти су у три наврата безуспјешно покушале да је усмјере ка океану, преноси Танјуг.

Након посљедњег покушаја, задржала се у водама близу пристаништа изван канала, гдје су постављене заштитне мреже како би се спијречио њен повратак.

Власти планирају да мреже задрже још неко вријеме, а одлуку о њиховом уклањању донијеће око мјесец дана након што ајкула напусти то подручје.

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Тагови :

Ајкула

Јужна Кореја

Море

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Ајкула плива у каналу парка на обали Северне луке у Бусану, Јужна Кореја, у четвртак, 22. октобра 2026. године.

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