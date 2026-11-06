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Папа Лав кренуо у посјету Јужној Америци

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06.11.2026 08:52

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Папа Лав XIV одржава своју недељну општу аудијенцију на Тргу Светог Петра у Ватикану, у среду, 4. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Andrew Medichini

Папа Лав Четрнаести кренуо је на дванаестодневно путовање по Јужној Америци које ће, како се очекује, привући милионе људи.

Папа Лав Четрнаести кренуо је на дванаестодневно путовање по Јужној Америци које ће, како се очекује, привући милионе људи.

Папа Лав /71/ посјетиће Уругвај, Аргентину и Перу до 17. новембра.

У ову посјету папа је кренуо мјесец дана након што је оперисао рак плућа.

Ватикан је ове седмице саопштио да се папа потпуно опоравио од операције и да нису предузете посебне мјере предострожности поводом путовања током којег ће прећи око 31.000 километара, обићи 10 градова и одржати 36 говора.

Папа Лав Четрнаести рођен је у Чикагу, али је деценије провео у Перуу и постао перуански држављанин, преноси Срна.

"Папа сматра ову турнеју повратком кући", рекао је портпарол Ватикана Матео Бруни.

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Тагови :

папа Лав

Јужна Америка

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