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"Жути прслуци" за данас најављују нове блокаде

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АТВ редакција
06.11.2026 09:57

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Демонстрант маше француском заставом током протеста за повећање плата и подршку средњошколском протестном покрету у Паризу, у четвртак, 5. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thibault Camus

Француски покрет стотина "Жути прслуци" организује даље протесте широм земље, продужавајући друштвене немире који трају већ седмицама и који су привукли хиљаде демонстраната на улице.

Покрет је за данас најавио блокаде и друге протестне акције, а за сутра велике демонстрације широм земље, четврти викенд заредом, наводи ДПА.

Протести су првобитно почели студентским демонстрацијама које захтијевају боље образовање, али су од тада прерасли у шири покрет са стотинама хиљада људи који су се у међувремену придружили скуповима.

Синдикати су јуче организовали демонстрације широм земље, а демонстранти траже веће плате и повећање минималне зараде.

У настојању да смири тензије, француска Влада најавила је планове за повећање минималне зараде и обећала додатно запошљавање и финансирање школа.

Такође је објавила планове за пуштање дизел-горива из националних резерви у покушају да смањи цијене на пумпама за возаче током тромјесечног периода.

Покрет "Жути прслуци" нема јасно структурирану централну организацију, што Влади отежава директне преговоре са њеним представницима.

Овај покрет је први пут постао познат 2018. године у вријеме протеста због растућих пореза на гориво, који су се брзо проширили у демонстрације широм земље због економске неједнакости, подсјећа ДПА, преноси Срна.

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