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Вашингтон ће укључити Москву у преговоре о безбједносној архитектури Европе

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АТВ редакција
06.11.2026 11:27

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Свитање на Капитол хилу у Вашингтону, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, дан уочи избора на половини предсједничког мандата, који ће одредити политичку контролу над Конгресом.
Фото: Таnjug/AP Photo/J. Scott Applewhite

САД намјеравају да ангажују Русију у оквиру преговора о обликовању нове безбједносне архитектуре у Европи у смислу рјешавања украјинског сукоба, саопштио је специјални изасланик америчког предсједника Џаред Кушнер.

Он је на "Иксу" написао да ће САД наставити и консултације са Украјином, НАТО-ом, ЕУ и европским партнерима, проширујући ангажовање с циљем разматрања свих релевантних идеја и перспектива.

Кушнер је рекао да је циљ САД на разговорима о украјинском рјешењу обликовање свеобухватног безбједносног оквира како би се смањио ризик од будућих сукоба.

Он је појаснио да САД имају пет циљева у разговорима о постконфликтној европској безбједносној архитектури.

"Истражујемо пет главних циљева - сталне безбједносне консултације, поуздану кризну комуникацију, већу војну транспарентност, реципрочне мјере за смањење ризика од ескалације и трајни оквир за дугорочну европску безбједност и стабилност", истакао је Кушнер.

Према његовим ријечима, недостатак повјерења између Русије и Европе и њихови супротстављени безбједносни ставови ометали су напоре да се успостави одрживи безбједносни оквир који је неопходан за трајни мир.

Специјални изасланик предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев поздравио је изјаву Кушнера о потрази за дугорочним рјешењем за украјински сукоб.

Представници САД, НАТО-а и водећих европских земаља разговарали су јуче у резиденцији генералног секретара Алијансе Марка Рутеа о могућим безбједносним гаранцијама за Украјину у случају прекида ватре и развоја нове безбједносне стратегије у Европи, али након састанка нису објављени конкретни споразуми.

Састанак је одржан уочи нове рунде преговора Русије и Украјине, уз посредовање САД, заказане за 10. и 11. новембар у Абу Дабију.

Специјални изасланик САД Стивен Виткоф рекао је да стране намјеравају да разговарају о безбједносним гаранцијама, деескалацији, хуманитарним питањима и даљим корацима ка мирном рјешењу. Кремљ је потврдио да ће у преговорима учествовати руска делегација, а предводиће је помоћник предсједника Владимир Медински, преноси Срна.

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