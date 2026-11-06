Аутор:АТВ редакција
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Главни град Чешке је дјелимично остао без струје, јавила је новинска агенција ЧТК позивајући се на портпарола "Прашке енергетике" Карела Ханзелку.
Он је навео да је нестанак струје погодио лијеву обалу ријеке Влтаве, углавном округе Праг пет и Праг шест.
Према његовим ријечима, чешки парламент је био приморан да прекине сједницу због нестанка струје.
Ханзелка је напоменуо да је нестанак струје узрокован кваровима на трафостаницама "Червени врх" и "Запад", али да ће снабдијевање у граду ускоро бити обновљено, преноси Срна.
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