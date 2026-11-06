Logo

Дио Прага остао без струје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
06.11.2026 13:10

Коментари:

0
Главни град Чешке је дјелимично остао без струје, јавила је новинска агенција ЧТК позивајући се на портпарола "Прашке енергетике" Карела Ханзелку.
Фото: Pexels/ Jarod Barton

Главни град Чешке је дјелимично остао без струје, јавила је новинска агенција ЧТК позивајући се на портпарола "Прашке енергетике" Карела Ханзелку.

Он је навео да је нестанак струје погодио лијеву обалу ријеке Влтаве, углавном округе Праг пет и Праг шест.

Према његовим ријечима, чешки парламент је био приморан да прекине сједницу због нестанка струје.

Ханзелка је напоменуо да је нестанак струје узрокован кваровима на трафостаницама "Червени врх" и "Запад", али да ће снабдијевање у граду ускоро бити обновљено, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Праг

насеља без струје

електрична енергија

Коментари (0)

Више из рубрике

Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

"Европа неспремна и неодлучна да разговара са Москвом"

4 ч

0
Свитање на Капитол хилу у Вашингтону, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, дан уочи избора на половини предсједничког мандата, који ће одредити политичку контролу над Конгресом.

Свијет

Вашингтон ће укључити Москву у преговоре о безбједносној архитектури Европе

4 ч

0
Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Свијет

Два танкера горе у Ормуском мореузу

5 ч

0
Кинеска компанија "Икспенг" представила је у Шангају иновативни аутомобил у чијем се пртљажнику налази електрична летјелица којом возачи могу самостално да пилотирају.

Свијет

Кинеска компанија "Икспенг" представила аутомобил са летјелицом

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима