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Земљотрес јачине 6,1 степен погодио регију Токија

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06.11.2026 14:06

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Земљотрес Токио
Фото: Printscreen/EMSC

Земљотрес јачине 6,1 степен по Рихтеровој скали погодио је данас обалу јапанског региона Канто, а осјетио се чак до Токија.

За сада није пријављена никаква штета и није издато упозорење на цунами.

Земљотрес, који је регистрован у 19.39 часова по локалном времену, догодио се на мору источно од региона Канто, на дубини од 10 километара испод епицентра, објавила је Јапанска метеоролошка агенција на својој веб страници.

Епицентар се налазио око 200 километара источно од Чибе, града источно од Токија, према подацима Америчког геолошког завода (УГС).

Земљотрес је изазвао потрес јачине три на јапанској скали сеизмичког интензитета, која се креће од нуле до седам, што значи да "скоро сви у затвореном простору осјећају потрес" и да "посуђе на полицама може звецкати", саопштила је јапанска агенција.

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Тагови :

Токио

Земљотрес

Јапан

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