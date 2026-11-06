Си: Пекинг није проблем Бриселу, већ његов партнер

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кина која се развија није извор проблема Европе већ партнер и сапутник који може да јој помогне у рјешавању њених проблема, рекао је кинески предсједник Си Ђинпинг аустријском канцелару Кристијану Штокеру на састанку у Пекингу.
Си је изјавио да би Кина и Европа требале да рјешавају трговинске и економске спорове кроз дијалог да би постигле обострано корисне исходе, преносе кинески државни медији.
Кинески предсједник додао је да је Пекинг спреман да прошири сарадњу са Аустријом у области нових возила и вјештачке интелигенције, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму