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Си: Пекинг није проблем Бриселу, већ његов партнер

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АТВ редакција
06.11.2026 13:31

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Кинески предсједник Си Ђинпинг присуствује чајању у Црвеној соби Бијеле куће, петак, 25. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Кина која се развија није извор проблема Европе већ партнер и сапутник који може да јој помогне у рјешавању њених проблема, рекао је кинески предсједник Си Ђинпинг аустријском канцелару Кристијану Штокеру на састанку у Пекингу.

Си је изјавио да би Кина и Европа требале да рјешавају трговинске и економске спорове кроз дијалог да би постигле обострано корисне исходе, преносе кинески државни медији.

Кинески предсједник додао је да је Пекинг спреман да прошири сарадњу са Аустријом у области нових возила и вјештачке интелигенције, преноси Срна.

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Тагови :

Си Ђинпинг

Кина

Брисел

пекинг

Европа

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