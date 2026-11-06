Мађарска подигла борбене авионе

Аутор:АТВ редакција
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Мађарска је данас три пута подигла борбене авионе како би пратили путничке летове у мађарском ваздушном простору након дојава о бомбама, док су два авиона која су летјела ка Софији безбједно слетјела, саопштили су званичници.
Мађарски министар одбране Ромулус Русин-Сенди рекао је да су борбени авиони први пут полетјели након дојаве о претњи лету компаније "Wizz Air" из Брисела за Софију, а потом још два пута због летова из Прага ка Кипру и Букурешту, преноси Гардијан.
Бугарско министарство саобраћаја саопштило је да су дојаве о бомбама примљене и за два лета ка Софији, из Лондона и Брисела, који су безбједно слетјели.
Међу авионима обухваћеним безбједносним провјерама био је и авион румунске компаније "Таром" на лету из Прага за Букурешт.
Посада је током лета емитовала сигнал за општу ванредну ситуацију 7700. Авион је безбједно слетио у Букурешт.
Накнадно је утврђено да пријетња није потврђена.
Најмање 17 путничких авиона широм Европе било је данас погођено низом претњи бомбама, док је најмање 27 путничких авиона широм Европе било је на мети дојава о бомбама од почетка недјеље.
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