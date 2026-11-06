Аутор:АТВ редакција
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Шведска компанија „СААБ“ развила је властити систем вјештачке интелигенције који може управљати борбеним авионом, изводити сложене маневре и доносити тактичке одлуке током ваздушних борби.
Умјесто да пилот самостално анализира све информације и одлучује о сваком потезу, велики дио тих задатака већ сада може преузети вјештачка интелигенција.
Шведски произвођач наоружања саопштио је ове седмице да је овај систем већ успјешно управљао борбеним авионом „Грипен Е“ током пробних летова, без сталних инструкција људског пилота. Тестирања су обухватила и борбене ситуације на удаљеностима на којима се противнички авиони не могу видјети голим оком, а увођење система у оперативну употребу могло би бити могуће у року од неколико мјесеци.
„Показали смо способност развоја агената вјештачке интелигенције који се могу интегрисати у борбене авионе. Ваздушне битке будућности неће одлучивати појединачне платформе, већ мреже система са посадом и беспилотним летјелицама које дјелују заједно“, рекао је Петер Нилсон, руководилац напредних програма у сектору аеронаутике компаније „СААБ“.
Он је додао да све зависи од способности купца да овај систем интегрише у стварне војне операције.
Један од најзанимљивијих дијелова пројекта је „АИ Фигхтер Пилот Академи“, односно академија за обуку вјештачке интелигенције за управљање борбеним авионима.
Умјесто вишегодишње обуке људских пилота, „СААБ“ у рачунарским симулацијама обучава агенте вјештачке интелигенције. Они у кратком времену могу проћи милијарде виртуелних сати летења, испробавати различите борбене ситуације и учити из сопствених грешака. Оно за шта је човјеку потребно неколико година обуке, рачунар може увјежбавати неупоредиво брже.
Процес се заснива на понављању и процјени резултата. Систем поставља различите сценарије, прати одлуке вјештачке интелигенције, процјењује њихову успјешност у односу на задате циљеве, а затим унапређује понашање агената.
Тако вјештачка интелигенција у симулацијама може увјежбавати ситуације у којима више непријатељских авиона прилази различитим брзинама, из различитих праваца и са различитих удаљености.
У сложенијим сценаријима мора доносити одлуке чак и када су поједини подаци непотпуни или недоступни.
Из компаније „СААБ“ истичу да је предност оваквог приступа могућност да се агенти вјештачке интелигенције суоче са много већим бројем различитих ситуација него што би људски пилот могао искусити током цијеле каријере.
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