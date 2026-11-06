Бивши Трампов савјетник: Не очекујем промјену политике према БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Џон Болтон, бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност САД, у интервјуу за Фену изјавио је да не очекује велике промјене политике према БиХ.
Болтон је напустио позицију Трамповог савјетника за националну безбједност због неслагања с његовом политиком током првог предсједничког мандата, а недавно је био предмет судског поступка за који многи вјерују да га је иницирала Трампова администрација како би му се осветила због критичких изјава које је давао након одласка са функције.
Болтон припада традиционалном републиканском крилу које заговара радикалнији приступ спољној политици, укључујући снажније ослањање на америчку војску. Изразито је негативно расположен према Ирану, Израел сматра важним америчким савезником, а НАТО кључним војним савезом.
Ради правилног разумијевања његових ставова, треба имати у виду и да је Болтон био један од заговорника унутар прве Трампове администрације да се мора ријешити проблем Косова како би се ослабио руски утицај у Србији.
Болтон је 2018. године јавно подржао могућност територијалног разграничења између Срба и Албанаца, односно промјене граница у оквиру споразума Београда и Приштине.
Према тадашњим приједлозима, дијелови Косова с већинским српским становништвом могли би припасти Србији, уз одговарајуће територијалне промјене у корист Косова.
Болтон, колико је јавно познато, није просрпски оријентисан. Његов првенствени циљ био је слабљење руског утицаја на Балкану и убрзавање евроатлантских интеграција земаља региона.
Он је и даље утицајан у појединим конзервативним круговима који се противе Трампу, али то крило Републиканске странке практично више нема значајне полуге моћи нити непосредно учествује у формулисању америчке спољне политике.
У интервјуу за Фену Болтон је оцијенио да је наставак досадашње америчке политике према БиХ највјероватнији исход.
На питање о односу Трампове администрације према политичком руководству Републике Српске и новим санкцијама, које у Сарајеву упорно зазивају и прижељкују, Болтон је подсјетио да америчка спољна политика још од распада бивше Југославије почетком деведесетих година прошлог вијека полази од тога да је стабилност БиХ пресудна за стабилност Балкана у цјелини.
Преведено на свакодневни језик, Болтон не очекује промјену тренутног приступа америчке администрације, према којем су санкције Милораду Додику укинуте уз очекивање да неће изазивати нестабилност нити позивати на распад БиХ.
Болтонов иступ у суштини потврђује да ће америчка политика према БиХ и региону највјероватније задржати досадашњи курс.
Прије свега, Трамп и даље има широка извршна овлаштења у спољној политици, без обзира на тежак пораз који су републиканци претрпјели у оба дома Конгреса.
Осим тога, Американци након ових избора очекују промјене првенствено у економској политици, што ће бити један од главних приоритета политичке борбе на свим нивоима.
Међутим, то истовремено значи да би Трамп могао имати проблема с именовањима својих амбасадора и других изасланика, као и с финансирањем појединих спољнополитичких иницијатива, јер би му Конгрес могао ускратити потребна средства.
Као што је указао Болтон, извјесно је да ће демократе и републиканци водити политичке борбе око других приоритета, попут раста животних трошкова у Америци и осјетљивих спољнополитичких питања, укључујући рат у Ирану и сукоб у Гази.
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