Гужва пред ЦИК-ом због ''замрзавања'' мандата

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Гужва пред Централном изборном комисијом. С истим намјером су овдје министар иностраних послова БиХ и министар саобраћаја Републике Српске - да замрзну мандат.
По први пут је омогућено изабраним представницима да то учине.
"Прихватићу мандат, ставићу у мировање мандат, све до избора новог Савјета министара, надам се да ће то бити што прије, да ће изборни побједници чим прије формирати власт, преузети одговорност и испунити предизборна обећања. Дакле, ту сам у ЦИК-у да предам потврду, изјаву о прихватању мандата и затим за мировање мандата до избора новог министра вањских послова", рекао нам је Конаковић.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић за АТВ такође каже да ће "замрзнути" министарски мандат.
"Док је мандат ове владе, остајем министар. А након избора нове Владе ћемо видјети шта ће се дешавати, да ли ћу остати у посланичким клупама, односно да ли ћу се тамо вратити или ћу остати негдје у извршној власти, то остаје да се види", каже Стевановић.
Поставља се питање да ли ће сви имати право да замрзну мандат, попут Мирне Савић Бањац која мандат замрзава због обнашања функције градског менаџера у Бањалуци.
"Ја сам прихватила мандат и затражила да ми се мандат стави у стање мировања, у статус мировања. Да ли ће то да буде потврђено од стране ЦИК-а или не, ја не знам, али ево то су кораци које сам ја урадила", каже Савић-Бањац.
На питање уколико јој не буде дозвољено да стави у статус мировања мандат, како ће поступити, изабрати између градског менаџера или народног посланика, она одговара:
"Договорићемо се на органима странке који ће то бити корак који је најбољи за ширу слику нашег покрета".
Иначе, замрзавање мандата на дневни ред је стављено током неумских преговора и по први пут се овај институт користи. Сад се поставља питање да ли ће настати одређени проблеми управо због примјене ових одредби закона.
"Да ли ће бити неких проблема? Биће. Мислим да ваше питање у ствари имплицира шта ће се дешавати са овим горњим домовима, домовима народа — Дом народа у Федерацији, Вијеће народа Републике Српске, Дом народа у Парламентарној скупштини — када дође до помјерања особа које су ставиле свој мандат у стање мировања. О том потом", каже Суад Арнаутовић, члан ЦИК БиХ.
Измјене Изборног закона које су ишле у овом смјеру наметнуо је Кристијан Шмит, а изабрани представници, осим што имају могућност да замрзну мандат, имају могућност и да га прихвате или одбију.
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