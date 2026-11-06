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Огласила се Мисија ОЕБС-а о рушењу надстрешнице на православном гробљу

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АТВ редакција
06.11.2026 17:54

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На православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена је надстрешница коју су направили Срби који су избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу.
Фото: Срна

Мисија ОЕБС-а у БиХ осуђује све акте вандализма, посебно када се односе на имовину или мјеста од значаја за локалне заједнице, чиме могу нарушити повјерење међу заједницама и подстаћи тензије, саопштено је Срни на упит овој организацији да прокоментарише рушење надстрешнице на православном гробљу у Градини у општини Бановићи.

Из ОЕБС-а су осудили све акте вандализма и намјерно уништавање имовине, за које су истакли да су неприхватљиви и подривају принципе међусобног поштовања и толеранције у заједницама у БиХ.

Из те организације су поздравили то што је начелник општине Бановићи јавно осудио овај инцидент, као и полицијску истрагу, укључујући настојања да се утврде мотиви у његовој позадини, као позитивне кораке ка рјешавању инцидента.

Истакнуто је да Мисија ОЕБС-а остаје посвећена промовисању међусобног поштовања, заштити вјерског и културног насљеђа широм земље, те стварању окружења у којем све заједнице могу живјети без застрашивања, непријатељства и дискриминације.

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Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) саопштио је 4. новембра да је на православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена надстрешница коју су направили Срби избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу.

Из Одбора је јуче саопштено да је надстрешница исјечена и оборена и на православном гробљу Боровци, такође у општини Бановићи.

(Срна)

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Тагови :

ОЕБС

Вандализам

Федерација БиХ

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