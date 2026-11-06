Огласила се Мисија ОЕБС-а о рушењу надстрешнице на православном гробљу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мисија ОЕБС-а у БиХ осуђује све акте вандализма, посебно када се односе на имовину или мјеста од значаја за локалне заједнице, чиме могу нарушити повјерење међу заједницама и подстаћи тензије, саопштено је Срни на упит овој организацији да прокоментарише рушење надстрешнице на православном гробљу у Градини у општини Бановићи.
Из ОЕБС-а су осудили све акте вандализма и намјерно уништавање имовине, за које су истакли да су неприхватљиви и подривају принципе међусобног поштовања и толеранције у заједницама у БиХ.
Из те организације су поздравили то што је начелник општине Бановићи јавно осудио овај инцидент, као и полицијску истрагу, укључујући настојања да се утврде мотиви у његовој позадини, као позитивне кораке ка рјешавању инцидента.
Истакнуто је да Мисија ОЕБС-а остаје посвећена промовисању међусобног поштовања, заштити вјерског и културног насљеђа широм земље, те стварању окружења у којем све заједнице могу живјети без застрашивања, непријатељства и дискриминације.
Србија
Запаљени кафић и луксузни ауто познатог српског бизнисмена
Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) саопштио је 4. новембра да је на православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена надстрешница коју су направили Срби избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу.
Из Одбора је јуче саопштено да је надстрешница исјечена и оборена и на православном гробљу Боровци, такође у општини Бановићи.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму