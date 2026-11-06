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Запаљени кафић и луксузни ауто познатог српског бизнисмена

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АТВ редакција
06.11.2026 17:53

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Запаљени ресторан и аутомобил марке BMW који су током ноћи између сриједе и четвртка изгорјели у Новом Саду налазе се у власништву исте особе - познатог новосадског бизнисмена.

Пожари су избили у току ноћи, а ватра је букнула готово истовремено на двије различите локације на супротним крајевима Новог Сада.

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Према првим информацијама са терена, сумња се да су пожари и у локалу и на аутомобилу намјерно подметнути.

Демолирана башта локала, предњи дио возила потпуно уништен

У пожару који је захватио угоститељски локал у потпуности је изгорјела башта кафића.

Истовремено, ватра на другом крају града прогутала је скупоцјени BMW, при чему је предњи дио возила у потпуности уништен.

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Полицијске екипе изашле су на оба мјеста и обавиле детаљан увиђај.

Истрага је у току како би се утврдиле све околности ових инцидената, а према информацијама које посједује "Блиц" испитује се да ли је овим паљењима претходио покушај изнуде.

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Тагови :

пожар

подметање пожара

Нови Сад

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