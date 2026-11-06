Запаљени кафић и луксузни ауто познатог српског бизнисмена

Аутор:АТВ редакција
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Запаљени ресторан и аутомобил марке BMW који су током ноћи између сриједе и четвртка изгорјели у Новом Саду налазе се у власништву исте особе - познатог новосадског бизнисмена.
Пожари су избили у току ноћи, а ватра је букнула готово истовремено на двије различите локације на супротним крајевима Новог Сада.
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Према првим информацијама са терена, сумња се да су пожари и у локалу и на аутомобилу намјерно подметнути.
У пожару који је захватио угоститељски локал у потпуности је изгорјела башта кафића.
Истовремено, ватра на другом крају града прогутала је скупоцјени BMW, при чему је предњи дио возила у потпуности уништен.
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Полицијске екипе изашле су на оба мјеста и обавиле детаљан увиђај.
Истрага је у току како би се утврдиле све околности ових инцидената, а према информацијама које посједује "Блиц" испитује се да ли је овим паљењима претходио покушај изнуде.
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