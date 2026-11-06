Србија хитно дигла ловце: Пресретнут авион

Аутор:АТВ редакција
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Борбени авиони војске Србије пресрели су путнички авион Виз Ера због дојаве да се у њему налази бомба, приликом чега су пробили звучни зид на подручју Шумадије.
Министарство одбране Србије обавјештава јавност да су снажни звуци налик детонацијама који су данас око 10.30 часова узнемирили грађане Шумадије посљедица пробијања звучног зида од стране пара авиона Војске Србије који су подигнути ради пресретања авиона у коме се, према дојави, налазила експлозивна направа.
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Ријеч је о путничком авиону компаније "Виз ер" који је летио на релацији Брисел–Софија. Снаге ловачке авијације Војске Србије ангажоване су по пријему обавјештења Контроле летења Србије и Црне Горе (СМАТСА), а у највишем степену приправности био је и дио јединица за противваздухопловна дејства, као и снаге за трагање и спасавање.
Након пресретања путничког авиона, његове визуелне идентификације и праћења до границе са Републиком Бугарском, авиони Војске Србије вратили су се на матични аеродром у Батајници.
Министарство одбране и Војска Србије изражавају жаљење због узнемиравања грађана, али указују да је у оваквим ситуацијама неопходно да авиони што прије изврше пресретање.
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