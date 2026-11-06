Ухапшено 8 полицајаца: Осумњичени да су претукли на смрт брата оптуженог за убиство Данке Илић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Осам припадника Министарства унутрашњих послова Србије ухапшено је због сумње да су у службеним просторијама Полицијске управе у Бору тукли, злостављали и мучили Далибора Драгијевића, који је од задобијених повреда преминуо 7. априла 2024. године.
Хапшење су, по налогу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Нишу, извели припадници Сектора унутрашње контроле МУП-а Србије.
Како је саопштено из тужилаштва, ухапшени су полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Н. П., М. Љ., Б. М., И. Т., М. С., М. Б. и З. Ђ., сви из Београда, као и Ј. К. из Нове Пазове.
Хроника
Ово је посљедња локација на коју је преминули Далибор водио полицију: Данкино тијело тражили у шибљу
Они се сумњиче да су као саизвршиоци починили кривично дјело тешка тјелесна повреда са смртним исходом, у стицају са кривичним дјелом злостављање и мучење.
Према сумњама истражних органа, Драгијевић је био изложен физичком насиљу у службеним просторијама Полицијске управе у Бору, гдје је 7. априла 2024. године констатована његова смрт.
Хроника
Огласило се Више јавно тужилаштво о обдукционом налазу у случају смрти Далибора Драгијевића
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Нишу.
Из тужилаштва су најавили да ће јавност о даљим поступцима бити обавијештена након саслушања свих осумњичених, објављивањем званичног саопштења.
Далибор Драгијевић је брат Дејана Драгијевића, оптуженог за убиство двогодишње Данке Илић, чији је нестанак изазвао велику пажњу јавности у Србији и региону.
Хроника
Светлана клечи поред сандука у којем је њен син Далибор Драгијевић, пали му свијећу
Браћа Драгијевић ухапшена су након нестанка дјевојчице, а Далибор је преминуо током боравка у полицијским просторијама.
Постоји сумња да су га полицијски службеници током испитивања претукли, нанијевши му повреде које су довеле до смртног исхода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
16 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму