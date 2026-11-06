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Ухапшено 8 полицајаца: Осумњичени да су претукли на смрт брата оптуженог за убиство Данке Илић

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АТВ редакција
06.11.2026 13:00

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Фото: ATV

Осам припадника Министарства унутрашњих послова Србије ухапшено је због сумње да су у службеним просторијама Полицијске управе у Бору тукли, злостављали и мучили Далибора Драгијевића, који је од задобијених повреда преминуо 7. априла 2024. године.

Хапшење су, по налогу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Нишу, извели припадници Сектора унутрашње контроле МУП-а Србије.

Како је саопштено из тужилаштва, ухапшени су полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Н. П., М. Љ., Б. М., И. Т., М. С., М. Б. и З. Ђ., сви из Београда, као и Ј. К. из Нове Пазове.

Далибор Драгијевић

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Они се сумњиче да су као саизвршиоци починили кривично дјело тешка тјелесна повреда са смртним исходом, у стицају са кривичним дјелом злостављање и мучење.

Према сумњама истражних органа, Драгијевић је био изложен физичком насиљу у службеним просторијама Полицијске управе у Бору, гдје је 7. априла 2024. године констатована његова смрт.

Далибор Драгијевић

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Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Нишу.

Из тужилаштва су најавили да ће јавност о даљим поступцима бити обавијештена након саслушања свих осумњичених, објављивањем званичног саопштења.

Далибор Драгијевић је брат Дејана Драгијевића, оптуженог за убиство двогодишње Данке Илић, чији је нестанак изазвао велику пажњу јавности у Србији и региону.

данка илић убица

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Браћа Драгијевић ухапшена су након нестанка дјевојчице, а Далибор је преминуо током боравка у полицијским просторијама.

Постоји сумња да су га полицијски службеници током испитивања претукли, нанијевши му повреде које су довеле до смртног исхода.

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Тагови :

Далибор Драгијевић

Данка Илић

Полиција

Србија

хапшење

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