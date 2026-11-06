Одређен притвор команданту САЈ и још осморо: Осумњичени за злостављање у гаражи

Аутор:АТВ редакција
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Први основни суд у Београду одредио је притвор до 30 дана за Игора Жмирића и још осам припадника МУП, осумњичених за злостављање и мучење више људи у згради Владе Србије прошле године.
Притвор је одређен Игору Жмирићу, Милану Вуковићу, В. Л, Ј. О, Б. Ј, Д. В, Н. Д, Н. Ф, З. В, а предложен је да не би утицали на свједоке и јер је извршење кривичног дјела довело до узнемирења јавности, саопштено је из тог суда.
Србија
Приведен командант САЈ-а Игор Жмирић
Осумњичени су претходно саслушани у тужилаштву, док ће накнадно бити саслушан и осумњичени Марко Кричак, саопштило је раније Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима је стављено на терет извршење кривичног дјела злостављање и мучење.
Како се основано сумња, они су у ноћи између 14. и 15. августа 2025. године, у периоду од 22.30 до 01.00 час, у подземној гаражи Владе Републике Србије у Немањиној улици, у саизвршилаштву са првоокривљеним Марко Кричак (44) - који се већ налази у притвору - у својству службених лица Јединице за заштиту одређених личности и објеката (ЈЗО), примјеном силе и претње нанели велики бол и тешке патње десетини оштећених грађана. Сумња се да је циљ тортуре био изнуђивање обавјештења, застрашивање и незаконито кажњавање оштећених Н.С., С.З., Д.Ц., Ђ.М., Р.Н., Ђ.К., Н.М., М.М., И.П. и Б.Д.
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