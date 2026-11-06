Активан систем Пронађи ме! Нестао Бобан Ђорђевић

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Србије активирало је током ноћи систем „Пронађи ме“, након што је пријављен нестанак десетогодишњег Бобана Ђорђевића из Велике Плане.
Дјечак је нестао јуче, 5. новембра, а посљедњи пут је виђен око 9.21 час, када је напустио Дјечији диспанзер у Улици Првог српског устанка у Смедеревској Паланци.
Бобан је висок око 150 центиметара, има црну косу и црне очи.
У тренутку нестанка носио је црну јакну са капуљачом, црну мајицу са бијелим натписом у висини груди, испод којег се налази црвена линија, доњи дио плаве тренерке са бијелом апликацијом испод лијевог џепа и црне патике.
Србија
Како функционише систем 'Пронађи ме' који се активира у случају нестанка дјеце
Нестанак дјечака полицији је пријављен 5. новембра, након чега је активиран систем за хитно обавјештавање јавности „Пронађи ме“.
Из полиције апелују на све грађане који имају било какве информације о несталом дјечаку да одмах позову број 192.
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