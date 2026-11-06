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Активан систем Пронађи ме! Нестао Бобан Ђорђевић

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АТВ редакција
06.11.2026 07:33

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Активан систем Пронађи ме! Нестао Бобан Ђорђевић

Министарство унутрашњих послова Србије активирало је током ноћи систем „Пронађи ме“, након што је пријављен нестанак десетогодишњег Бобана Ђорђевића из Велике Плане.

Дјечак је нестао јуче, 5. новембра, а посљедњи пут је виђен око 9.21 час, када је напустио Дјечији диспанзер у Улици Првог српског устанка у Смедеревској Паланци.

Бобан је висок око 150 центиметара, има црну косу и црне очи.

Бобан Ђурђевић
Бобан Ђурђевић
MUP

У тренутку нестанка носио је црну јакну са капуљачом, црну мајицу са бијелим натписом у висини груди, испод којег се налази црвена линија, доњи дио плаве тренерке са бијелом апликацијом испод лијевог џепа и црне патике.

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Србија

Како функционише систем 'Пронађи ме' који се активира у случају нестанка дјеце

Нестанак дјечака полицији је пријављен 5. новембра, након чега је активиран систем за хитно обавјештавање јавности „Пронађи ме“.

Из полиције апелују на све грађане који имају било какве информације о несталом дјечаку да одмах позову број 192.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бобан Ђорђевић

Пронађи ме

Велика Плана

потрага

МУП Србије

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